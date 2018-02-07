Российский эксперт высказался о боеспособности ВСУ

Российский эксперт высказался о боеспособности Вооруженных сил Украины. Доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров сказал, что "о бардаке в ВСУ военным специалистам известно хорошо. Украинские офицеры выдали секретные данные о скором вторжении ВСУ в Донбасс

Российский эксперт прокомментировал мнение израильского майора Виктора Верцнера, раскритиковавшего командование ВСУ.

По словам Александрова, периодически всплывает информация, как украинские части друг друга обстреляли, либо как солдаты пошли за водкой и угодили на минное поле, - сообщает "Свободная пресса". "Все это свидетельствует о неудовлетворительной дисциплине, недостаточном уровне подготовки бойцов, отсутствии стимулов вести серьезную войну", — пояснил эксперт в интервью изданию.

Эксперт подчеркнул, что действительно,, боеспособность ВСУ крайне низкая, и самое главное - исправить эту ситуацию быстро вряд ли получится.