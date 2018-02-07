Российский эксперт высказался о боеспособности ВСУ
7 февраля 2018, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт высказался о боеспособности Вооруженных сил Украины. Доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров сказал, что "о бардаке в ВСУ военным специалистам известно хорошо.
Российский эксперт прокомментировал мнение израильского майора Виктора Верцнера, раскритиковавшего командование ВСУ.
По словам Александрова, периодически всплывает информация, как украинские части друг друга обстреляли, либо как солдаты пошли за водкой и угодили на минное поле, - сообщает "Свободная пресса". "Все это свидетельствует о неудовлетворительной дисциплине, недостаточном уровне подготовки бойцов, отсутствии стимулов вести серьезную войну", — пояснил эксперт в интервью изданию.
Эксперт подчеркнул, что действительно,, боеспособность ВСУ крайне низкая, и самое главное - исправить эту ситуацию быстро вряд ли получится.
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