В США появился специальный центр по отбору иммигрантов

В Соединенных Штатах Америки создан национальный центр по отбору иммигрантов. Центр в рамках министерства внутренней безопасности США создан по распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа.

Президент США своим указом учредил центр по отбору иммигрантов, который поможет исполнить требование главы Белого дома по улучшению взаимодействия между департаментами и агентствами... в части проверки мигрантов, — сообщила админстрация Трампа.

Центр по работе с иммигрантами будет сотрудничать в координации с Госдепартаментом, минюстом и национальной разведкой, сообщает Газета.Ru.

В конце января американские власти сообщали, что Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 миллиона "мечтателей" — мигрантов, нелегально прибывших в США детьми — смогут получить гражданство США. Согласно планам Штатов, будет ограничена финансовая поддержка семей иммигрантов, визовая лотерея для некоторых стран прекратится.