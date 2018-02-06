Астроном-любитель нашел спутник, который ученые NASA безуспешно искали 2 года

Инженер-электрик Скотт Тилли из канадской провинции Британская Колумбия пытался найти американский спутник Zuma. Этот секретный проект, о котором нет никакой достоверной информации будоражит умы многих астрономов-любителей. Скотту Тилли удалось поймать сигнал, но оказалось, что он идет от аппарата IMAGE, связь с которым была потеряна в 2005 году.

IMAGE был запущен в марте 2000 года для исследования магнитосферы Земли. Миссия начиналась очень успешно. В декабре 2005-го во время очередного сеанса связи спутник не ответил на команды из центра управления. Многочисленные попытки восстановить контакт провалились. Последнюю из них предприняли в 2007 году. Тогда ученые предположили, что оборудование аппарата подверглось слишком сильному воздействию космического излучения.

Когда Скотту Тилли удалось поймать сигнал спутника, он даже растерялся и не знал, что с этим делать. Однако его жена сказала: «Если ты можешь найти спутник в космосе, ты точно сумеешь найти тех, кто его построил». Тилли написал о результатах своих наблюдений в твиттере и обратился к нескольким ученым, которые работали над проектом IMAGE. На следующий же день его почтовый ящик был полон писем.

Проверив сигнал, NASA подтвердило, что спутник найден, при этом специалисты до сих пор не понимают, почему и когда именно он проснулся после сбоя. Агентство установило, что аппарат находится в хорошем состоянии, аккумуляторы полностью заряжены.

Но проблема была в том, что за 18 лет, прошедших с момента запуска спутника, его оборудование и программное обеспечение устарели не на одно поколение. Поскольку инженеры уже давно не работают с такими системами, им понадобится время, чтобы перехватить управление спутником.