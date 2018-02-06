Зачем Президент Белоруссии Лукашенко сменил руководство центральных СМИ 

За последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство центральных СМИ республики. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании, газеты "Советская Белоруссия" и телеканала СТВ.



Как передает НСН слова политолога и эксперта по Белоруссии Александра Зимовского, данная тенденция служит сигналом о начале новой избирательной кампании по выборам президента республики.

«Вероятнее всего, уже в следующем году Александру Лукашенко придётся объявлять о проведении выборов президента Беларуси, где-то на рубеже между 2019 и 2020 годом. Поэтому он озаботился укреплением этих крупнейших СМИ. Сейчас они находятся в тяжёлом состоянии с точки зрения контента, идей и их воплощения. Такая полуразрушенная идеологическая система. Лукашенко собрался её подлатать. Одно время в Беларуси носились с идеей создания холдингов - на базе Белтелерадиокомпании и газеты "Советская Белоруссия". Попытка оказалась неудачной, Лукашенко вынужден был заявить, что на выходе получились неповоротливые структуры, выдающие продукт, не интересный местному зрителю и читателю. В общем, в последние месяцы Лукашенко подавал сигналы, что ему нужны свежие идеи, люди и решения», - отметил эксперт.

По словам Александра Зимовского, главное звено в этой обойме СМИ - Белорусское телевидение. А решение об одновременной смене руководства удобно как самому президенту, так и исполнителям. Белтелерадиокомпания - самый крупный вещатель в стране. Она пользуется российскими франшизами (в частности, ретранслирует в Беларуси канал НТВ), но собственно белорусский контент занимает незначительную долю на рынке. По мнению Лукашенко, Белорусское телевидение – основной носитель всех имеющихся в стране идеологических форматов. От новостей, до аналитических программ и политических ток-шоу.

Напомним, что Лукашенко в очередной раз победил на выборах президента Белоруссии 11 октября 2015 года. Согласно Конституции республики, глава государства официально избирается на 5 лет.