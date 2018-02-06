Венгрию уличили в желании разделить Украину вместе с Польшей и Румынией

Венгрия в настоящее время активно занимается поиском союзников для раздела территории Украины. Такое мнение высказал российский публицист Григорий Миронов.

Эксперт обратил внимание на то, что отношения между Будапештом и Киевом все больше осложняются. Поводом для очередного обострения стал инцидент в Ужгороде, где неизвестные атаковали здание закарпатского союза венгров.

Миронов считает, что нормализовать двусторонний диалог способно решение об образовании в Закарпатье венгерского национального района, однако украинское руководство на это не пойдет. Эксперт предрек, что текущий конфликт будет набирать силу. По мнению Григория Миронова, венгерские политики ищут союзников для действий против Украины с целью раздела государства. Этими союзниками могут стать Польша и Румыния, отметил публицист в материале, появившемся на сайте «Новороссия».