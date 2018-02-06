Не менее 500 богатейших людей мира за один день лишились $114 млрд

Не менее 500 богатейших людей мира стали "беднее" на 114 миллиардов долларов за один день. Согласно информации, предоставленной специалистами, это произошло из-за ценных бумаг.

Уточняется, что на фондовом рынке США курс этих документов очень сильно упал. Сильнее всех из-за случившегося пострадал глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, который лишился 5,1 миллиарда долларов, передает во вторник, 6 февраля, Bloomberg.

За один день более одного миллиарда долларов потерял основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, а также еще семнадцать человек. Самый богатый человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос – утратил 3,3 миллиарда долларов.