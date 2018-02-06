Дело возбудили в отношении немецкой делегации, посетившей Крым
6 февраля 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении немецкой делегации, которая посетила Крым. Депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" остались довольны визитом.
Согласно последним данным, дело было заведено после того, как украинское посольство направило в ФРГ обращение по этому вопросу, передает URA.RU, ссылаясь на сайт Прокуратуры Автономной Республики Крым.
Подчеркивается, что политиков из Германии власти Украины обвиняют в нарушении процесса въезда на "временно оккупированную территорию". Как отмечает RT, соответствующая информация уже попала в Единый реестр досудебных расследований.