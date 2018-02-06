США начали охоту за счетами бизнесменов из «кремлевского доклада»

У представителей российского бизнеса, попавших в подготовленный американской администрацией «кремлевский доклад», начались проблемы со счетами в западных банках. Такая информация появилась в СМИ.

Как пишет «Русская весна», сложности, в частности, возникли у предпринимателя Юрия Шефлера, совладельца одной из компаний, занимающихся производством алкоголя. В настоящее время Шефлер проживает за границей, ранее к нему проявляли интерес отечественные правоохранительные органы.

«Кремлевский доклад» появился в конце января, в нем фигурируют 210 россиян. В документе есть секретная часть. Власти Соединенных Штатов не стали ее обнародовать по соображениям конфиденциальности.