Появление в Донбассе британских военных назвали плохим знаком для ополченцев

Прибытие в зону конфликта в Донбассе новой партии иностранных инструкторов является плохим знаком для ополченцев народных республик. Такую точку зрения высказали прокомментировавшие ситуацию эксперты.

Как сообщили ранее в ДНР, инструкторы являются военнослужащими британской армии. Они будут обучать украинских силовиков диверсионно-подрывному делу.

Эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT отметил, что появление британцев в Донбассе может привести к эскалации конфликта. Такого же мнения придерживается коллега Коновалова Владимир Анохин. Он заявил, что прибытие инструкторов является свидетельством подготовки Киева к наступательной операции, которая произойдет в течение ближайших недель.