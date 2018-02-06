Во вторник, 6 февраля, в Госдепе США вновь сделали "выпад" в отношении Российской Федерации. В ведомстве считают, что РФ намеренно "прикрывает" сирийские власти, применившие химоружие в ходе атак.

В заявлении Госдепа уточняется, что в январе текущего года глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заметил, что Россия ответственна за огромное количество граждан Сирии, которые пострадали от химического оружия, передает сегодня РИА "Новости".

Согласно последней информации, в Государственном департаменте убеждены, что российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства, "прикрывая" власти Сирии и позволяя им избежать ответственности за свои действия.