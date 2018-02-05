Житель Китая застрял в унитазе, пытаясь спасти упавший смартфон

Житель Китая застрял в унитазе при весьма нестандартных обстоятельствах. Согласно последней информации, мужчина уронил в сливное отверстие дорогой смартфон и попытался самостоятельно достать его.

Оказалось, что китаец был на вечеринке в одном из отелей города Лючжоу и в какой-то момент вышел в туалет. Слегка нетрезвый участник мероприятия выронил телефон, а затем засунул правую руку в унитаз. Как отмечает издание Global Times, гаджет уплыл, а вот рука намертво застряла в трубе.

Неизвестно, что стало бы с несчастным мужчиной, но через полчаса его обнаружил уборщик, который вызвал на место спасателей. Человека вызволили, однако смартфон спасти не удалось.