Путин утвердил списание остатка долга Киргизии
5 февраля 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник российский лидер Владимир Путин утвердил протокол к соглашению об урегулировании долга Киргизии перед РФ. Этот документ уже появился на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что, согласно решению президента России, с Киргизии будет списана задолженность в размере 240 миллионов долларов.
Напомним, что еще в 2012 году киргизский и российский лидеры условились об урегулировании долга, вследствие чего весной 2013 года списаны были 188,9 миллиона долларов. Решено было, что оставшиеся 300 миллионов с весны 2016 году должны списываться ежегодно равными частями вплоть до 2025 года.