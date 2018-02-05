Путин утвердил списание остатка долга Киргизии

В понедельник российский лидер Владимир Путин утвердил протокол к соглашению об урегулировании долга Киргизии перед РФ. Этот документ уже появился на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что, согласно решению президента России, с Киргизии будет списана задолженность в размере 240 миллионов долларов.

Напомним, что еще в 2012 году киргизский и российский лидеры условились об урегулировании долга, вследствие чего весной 2013 года списаны были 188,9 миллиона долларов. Решено было, что оставшиеся 300 миллионов с весны 2016 году должны списываться ежегодно равными частями вплоть до 2025 года.