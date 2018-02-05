Дорога, соединяющая РФ и Казахстан, закрыта

Вечером в понедельник, 5 февраля, была закрыта дорога, соединяющая Россию и Казахстан. Согласно последней информации, ни один вид транспорта не может проехать по данной трассе из-за непогоды.

Пресс-секретарь Федерального управления автодорог "Большая Волга" Росавтодора Ирина Елизарова отметила, что в настоящий момент машинам запрещено передвигаться по федеральной автодороге, которая проходит через Сызрань, Саратов, Волгоград, Пристанное, Ершов, Озинки и ведет к границе с Казахстаном.