Столтенберг: в НАТО не видят непосредственной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в понедельник, 5 февраля, важное заявление. По его словам, Североатлантический альянс сейчас не видит непосредственных угроз со стороны России.

Об этом Столтенберг сообшил в ходе конференции по вопросам безопасности, которая состоялась в Норвежском атлантическом совете, передает РИА "Новости".

Генсек НАТО, однако подчеркнул, что в настоящий момент РФ стала невероятно уверенной в себе, а это в будущем может представлять серьезную опасность. Именно поэтому Йенс Столтенберг призва альянс тщательно анализировать риски и готовиться к непредвиденным ситуациям.