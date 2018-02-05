Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО

Слабым местом России, не позволяющим ей рассчитывать на успех в случае начала войны с Североатлантическим альянсом, является состояние медицины. Такое мнение высказал западный эксперт Роберт Беркхусен.

Беркхусен отметил в материале, появившемся на страницах издания War is Boring, что армия РФ способна эффективно противостоять силам НАТО благодаря имеющемуся в ее распоряжении современному оружию. При этом российская медицина не сможет оказать помощь всем раненым на поле боя, считает эксперт. Он указал на тот факт, что уровень здравоохранения в стране за последние годы существенно снизился.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг включил «назойливую Россию» в число главных угроз мировой безопасности.