Западные эксперты нашли слабое место России при войне с НАТО
5 февраля 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Слабым местом России, не позволяющим ей рассчитывать на успех в случае начала войны с Североатлантическим альянсом, является состояние медицины. Такое мнение высказал западный эксперт Роберт Беркхусен.
Беркхусен отметил в материале, появившемся на страницах издания War is Boring, что армия РФ способна эффективно противостоять силам НАТО благодаря имеющемуся в ее распоряжении современному оружию. При этом российская медицина не сможет оказать помощь всем раненым на поле боя, считает эксперт. Он указал на тот факт, что уровень здравоохранения в стране за последние годы существенно снизился.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг включил «назойливую Россию» в число главных угроз мировой безопасности.