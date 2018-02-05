Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Управлявший самолетом пилот катапультировался и принял бой с террористами на земле, в ходе которого погиб. СМИ узнали подробности инцидента.

Уничтоженный представителями сирийской оппозиции Су-25СМ выполнял стандартное боевое задание - в связке с другим штурмовиком ВКС России патрулировал провинцию Идлиб. Когда самолет находился на низкой высоте, в его двигатель попала ракета, пишет «Коммерсант».









Несмотря на то что боевая машина получила серьезные повреждения, летчик Роман Филипов попытался удержать ее в воздухе. Эти попытки оказались неудачными, и Филипов решил воспользоваться системой катапультирования.









Боевики, заметив парашют в небе, принялись обстреливать пилота, однако ему удалось благополучно приземлиться. Филипов смог найти укрытие и передать свои координаты на базу. После этого летчик принял неравный бой с окружившими его террористами.

В распоряжении Романа Филипова был пистолет и ручная граната, военный стал отстреливаться. По некоторым данным, ему удалось ранить двух нападавших. Когда боевики подобрались к Филипову вплотную, он подорвал себя на гранате.









Момент гибели летчика попал на видео, которое сняли и выложили в интернет террористы. На опубликованных кадрах можно увидеть бегущих к пилоту вооруженных мужчин. Затем слышится последний крик Филипова «Это вам за пацанов!», после чего происходит взрыв.

Местом постоянной дислокации подразделения, в котором числился погибший военный, является Крым. На этом основании некоторые СМИ предположили, что ранее Роман Филипов служил в украинской армии.

«Московский комсомолец» пишет, что данные сведения не соответствуют действительности. По информации газеты, Филипов – уроженец Приморского края. Изданию стало известно, что он считался одним из лучших пилотов в российских ВКС – на соревнованиях «Авиадартс» 2013 года летчик занял второе место.

Погибшего в Сирии майора Романа Филипова посмертно представят к высокой награде. Не исключено, что это будет звание Героя России.