Экс-депутат Рады рассказал о любви украинцев к красной икре и устрицам

В соцсетях обсуждают пост бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Уколова о пристрастии украинцев к деликатесам - особенно к красной икре и устрицам. Уколов опубликовал в Facebook фотографии с киевского рынка.

На прилавках банки с икрой, свежая рыба, устрицы. По словам экс-нардепа, народу на базаре в Киеве полно. Не протолкнуться.

"Машин столько, что припарковаться трудно, икры полно разных сортов, последний тренд: киевляне полюбили устрицы, которых едят прямо на базаре", — пишет Уколов. Он отметил, что на прилавках только красная икра. Но можно купить и черную. Из-под полы.

"Помните, как один из министров сказал, что украинцы много едят? Теперь модный другой тренд. Украинцы зажрались!" - комментируют пост Уколова. "Когда человек переедает тортов и шоколада, он становится неадекватным", — намекнул пользователь соцсети. Напомним, президент Украины Петр Порошенко - владелец кондитерских фабрик.

Уколов отметил, что показатель средней зарплаты в украинской столице "не учитывает доходов, которые не видит ни бухгалтерия, ни статистика", - сообщает РИА Новости. По его словам, в Киеве есть и бедные люди.

"Все местные об этом хорошо знают, но из-за границы такого не видно, и у нас средняя зарплата как в республике Чад. Собственно, эти фото — характеристика уклонения от уплаты налогов. Это даже не считается у нас чем-то ненормальным", — говорится в сообщении Уколова в соцсети.