Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Спасатели расположенной на Украине Винницкой области на минувших выходных выезжали на место обнаружения «неопознанного летающего объекта». О том, что возле одного из сельсоветов приземлился НЛО, в экстренные службы сообщили местные власти.

Специалисты, исследовавшие летательный аппарат, пришли к выводу, что он является метеозондом. Спасательная служба поблагодарила главу села за бдительность, проявление которой необходимо в условиях боевых действий в Донбассе, пишет сайт «Русская весна».

Ранее уфологи опубликовали в интернете видео «встреч» с НЛО, состоявшихся в 2017 году. Ролик призван убедить пользователей в существовании инопланетян.