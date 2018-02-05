Руководство ЦРУ тайно встретилось с руководством спецслужб России. О том, что в Вашингтоне состоялась встреча главы ЦРУ Майка Помпео и директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Коробова, пишут американским СМИ.

Первый руководитель контрразведки ЛНР Владимир Громов обратил внимание, что визит в США руководителей российских спецслужб состоялся, несмотря на "кремлевский доклад", - сообщает "Свободная пресса". По мнению Громова, "шумиха вокруг «кремлевского доклада» является по сути пустым сотрясанием воздуха".

Члены российской делегации, находясь до недавнего времени под санкциями, не только получили визы для въезда в США, но и демонстративно зашли через парадный вход в нужные здания приглашаемой стороны. "Этот факт еще подчеркивает и то, что в визитах российских силовиков был заинтересован в первую очередь именно Вашингтон", - заявил Громов.

Подтверждение тому, оправдательные комментарии шефа ЦРУ Майка Помпео о том, что встречи такого уровня призваны в первую очередь обеспечить безопасность граждан США. В Госдепе эти контакты откровенно назвали "исключением ради выгоды".