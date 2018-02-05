В Донбасс прибыла новая партия иностранных инструкторов-подрывников
5 февраля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В зону конфликта на востоке Украины прибыла новая партия инструкторов НАТО. Соответствующая информация оказалась в распоряжении разведки Донецкой народной республики, заявил Эдуард Басурин.
Замглавы оперативного командования ДНР сообщил, что инструкторы разместились в районе города Волноваха. Военнослужащие, которыми руководит представитель британской армии, будут обучать украинских силовиков диверсионно-подрывному делу, процитировало Басурина агентство «Новороссия».
Ранее стало известно, что сотрудник штаба операции Киева в Донбассе продал ополченцам информацию о всех иностранных инструкторах, работающих с украинской армией.