Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США

В Токио поддержали новую ядерную доктрину США. Глава МИД Японии Таро Коно сделал заявление по американской ядерной докрине. По словам глави МИД Японии, Токио «высоко оценивает» новую ядерную доктрину США, - сообщает Газета.Ru cо ссылкой на западные СМИ.

Проект документа под названием «Обзор ядерной политики», подготовленный Минобороны США, ранее опубликовало издание The Huffington Post и прокомментировали в России, Китае, Иране.

«Это эффективно с точки зрения сдерживания противников в разработке ядерного оружия, а также расширяет возможности США в защите своих союзников, в том числе Японию», — ​заявил Таро Коно.

Пентагон обнародовал в конце прошлой недели ядерную доктрину США, в локументе большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил. Среди потенциальных угроз США назвали Россию, КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В доктрине отмечается, что США продолжат развивать и вкладываться в модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

Власти Китая уже заявили, что США раздули угрозу китайского ядерного потенциала. МИД России назвали ядерную доктрину США лицемерной и антироссийской.