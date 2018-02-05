Власти Японии поддержали новую ядерную доктрину США
5 февраля 2018, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Токио поддержали новую ядерную доктрину США. Глава МИД Японии Таро Коно сделал заявление по американской ядерной докрине. По словам глави МИД Японии, Токио «высоко оценивает» новую ядерную доктрину США, - сообщает Газета.Ru cо ссылкой на западные СМИ.
Проект документа под названием «Обзор ядерной политики», подготовленный Минобороны США, ранее опубликовало издание The Huffington Post и прокомментировали в России, Китае, Иране.
«Это эффективно с точки зрения сдерживания противников в разработке ядерного оружия, а также расширяет возможности США в защите своих союзников, в том числе Японию», — заявил Таро Коно.
Пентагон обнародовал в конце прошлой недели ядерную доктрину США, в локументе большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил. Среди потенциальных угроз США назвали Россию, КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В доктрине отмечается, что США продолжат развивать и вкладываться в модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).
Власти Китая уже заявили, что США раздули угрозу китайского ядерного потенциала. МИД России назвали ядерную доктрину США лицемерной и антироссийской.