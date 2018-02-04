Украинский генерал напомнил Польше историю и пригрозил восстанием гастарбайтеров

Бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук призвал Польшу учить историю и предупредил, что "сводить счеты нельзя". По мнению экс-главы украинского Минобороны, работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты.

Отношения между Польшей и Украиной в последнее время стали напряженными из-за разногласий по отношнению к историческим событиям.

В Польше отрицательно относятся к Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, запрещенной в России. Случается осквернение польских памятников на Украине и украинских — в Польше. Варшава периодически напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича. Как отметил Кузьмук, украинцам тоже есть что вспомнить, - сообщает РИА Новости.

По словам украинского генерала, если вспоминать историю многовековой дальности, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", — заявил экс-министр обороны Украины.