Опубликовано видео боя пилота российского Су-25 с боевиками в Сирии

Появилась видеозапись сражения российского пилота штормовика Су-25 с боевиками в сирийском Идлибе, после того, как террористы сбили штурмовик и летчик катапультировался.

Заснятые моменты боя опубликовал Telegram-канал Directorate 4. Пилот расстрелял более половины боезапаса из своего пистолета Стечкина. Авторы говорят, что пилот подорвал себя гранатой, чтобы не оказаться в плену у террористов. Пилот погиб в неравном бою.

Напомним, штурмовик ВКС России сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Су-25 выполнял облет так называемой зоны деэскалации в Идлибе. На этой территории войскам Башара Асада противостоят как «умеренные» группировки, в том числе входящие в Свободную сирийскую армию (ССА), пользующуюся поддержкой Турции, так и террористы. В целом же эта зона находится под сильным турецким влиянием. Самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Погиб майор Роман Филипов,- сообщает «МК». По данным издания, Филипов из Приморья, один из лучших в российских ВКС. В 2013 году на всеармейских соревнованиях «Авиадартс» он еще будучи в звании капитана, занял 2-е место.

Ответственность за сбитый Су-25 («Грач») взяла на себя боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).