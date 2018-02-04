Главного мышелова Даунинг-стрит обвинили в тунеядстве. 40 раз за год службе по борьбе с вредителями пришлось выезжать в канцелярию британского премьера и все из‐за того, что ленивый кот резиденции Ларри не справлялся со своими обязанностями.

В правительственных учреждений Великобритании проблема с мышами стоит довольно остро. Коты срочно требуются в здание британского парламента и в городскую ассамблею: здесь даже во время одной из экскурсий мышь просто свалилась на посетителей с потолка.

Как сообщает британское издание Sunday Times, официально числящийся придворным мышеловом Ларри настолько обленился, что его промахи начали фиксировать в специальных отчетах. Согласно документам, мышелов упустил как минимум 29 крыс и мышей на вверенной ему территории. На Даунинг-стрит поговаривают даже о смещении его с его должности: кот чаще играет с мышами или вообще игнорирует грызунов. Именно поэтому пришлось срочно вызывать специалистов по борьбе с вредителями.