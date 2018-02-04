В США арестован мужчина, угрожавший похитить всемирно известную певицу

В американском штате Флорида сотрудникам полиции удалось задержать человека, который угрожал похитить всемирно известную певицу. Резонансный инцидент произошел накануне в городе Орландо.

На официальной страничке полиции в социальной сети Twitter отметили, что мужчина по имени Майкл Хант был задержан за попытку похищения артистки Ланы Дель Рей при помощи оружия. Человек, согласно последней информации, хотел "украсть" звезду после ее выступления.

Уточняется, что правоохранители смогли обезвредить предполагаемого преступника, вооруженного ножом, еще до того, как он добрался до концертного зала. Отмечается, что задержанный был судим пять раз.