США признали, что не могут отразить вызовы со стороны России и Китая

Американский эксперт признал, что вооруженные силы США в настоящий момент не способны отразить вызовы, исходящие от России и Китая. Специалист подчеркнул, что Штаты уступают этим странам по ряду причин.

Сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре отметил, что Пекин располагает сотнями крылатых ракет, а также примерно одной тысячей баллистических, а Москва и вовсе обгоняет Вашингтон по нескольким видам оружия.

В частности, как уточняет RT, Россия вкладывает средства в модернизацию вооружений, способных наносить высокоточные удары на большом расстоянии, а также активно развивает системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Шарре добавил, что Америка не может "обогнать" РФ и Китай, так как не имеет так называемой стратегической гибкости.