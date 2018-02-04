Ким Чен Ын с супругой совершили ночную прогулку на троллейбусе по столице КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын покатался по ночному Пхеньяну на троллейбусе. Данное транспортное средство было сконструировано на заводе в столице КНДР.

Политик после посещения предприятия принял решение лично проехаться на троллейбусе вместе со своей супругой Ли Соль Чжу и остался очень доволен. Ким Чен Ын подчеркнул, что поездка показалась ему очень комфортной, передает сегодня РИА "Новости".

Северокорейский лидер убежден, что именно этот транспорт должен в скором времени стать "визитной карточкой" Пхеньяна. Он также заметил, что троллейбусы на загрязняют окружающую среду и это является огромным плюсом в их пользу.