Врачи констатировали смерть пациента, но родители считают, что их ребенок жив

Три года родители Джахи Макмат судятся с врачами больницы, которые констатировали смерть их дочери. Они уверены, что девочка ещё жива. Несмотря на диагноз «смерть мозга», ребенок по-прежнему реагирует на голос матери.

В 2013 году во время операции по удалению аденоид, у 13-летней Макмат отказало сердце. Её вернули к жизни, но мозг перестал реагировать на внешние раздражители. Через двое суток врачи больницы в Окленде, в соответствии с местными законами, признали ребенка мертвым. Но, родители запретили отключать дочь от аппарата жизнеобеспечения, поскольку были уверены, что девочка ещё жива.

Как сообщает «Медуза», вдело вмешались правозащитники, которые помогли перевезти пациентку в другой штат, где до сих пор ее жизнь поддерживает аппаратура. По словам родителей, девочка не просто иногда двигает частями тела, такое можно объяснить так называемым «эффектом Лазаря», она может шевелить именно тем пальцем, которым просит её мать.

Мнения ученых разделились. Большинство из них не считают видеозаписи достаточным доказательством того, что девочка на самом деле жива, но родители Джахи Макмат требуют вернуть их дочери жизнь юридически.