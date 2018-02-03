Гондольеры сидят без работы в Венеции

Уровень воды в Венеции опустился на 60 см ниже нормы, некоторые каналы оказались осушенными, и судоходство в городе почти парализовано. Гондольерам пришлось временно приостановить свою деятельность.

Вода местами опустилась до полутора метров, где-то вообще вышел на поверхность вековой ил. Перевозки на гондолах значительно сократились, из-за чего в городе резко упал поток туристов. Специалисты пытаются ликвидировать проблему посредством использования искусственного притока воды, однако пока ее недостаточно. Синоптики отмечают, что сезон дождей и паводков придет в Венецию только к началу следующей недели.

Такого низкого уровня воды в этом городе не наблюдали в течение как минимум двух лет. Это связано с низкими приливами из-за положения Солнца и Луны относительно Земли, а также отсутствием дождей, пишут СМИ.