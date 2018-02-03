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Совфед: ядерная доктрина США не исключает повтора Хиросимы и Нагасаки

3 февраля 2018, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Совфед: ядерная доктрина США не исключает повтора Хиросимы и Нагасаки
фото: pixabay.com

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сделал важное заявление о новой ядерной доктрине США. Политик рассказал, что данный документ вызывает серьезное беспокойство.

Посол: США придумали "российскую страшилку", чтобы нарастить ядерный потенциал

Посол: США придумали "российскую страшилку", чтобы нарастить ядерный потенциал

Сенатор подчеркнул, что американские власти не исключают повтора ситуации в Хиросиме и Нагасаки, так как не накладывает табу на использование ядерного оружия, передает РИА "Новости".

Клинцевич также заметил, что Соединенные Штаты не демонстрируют желания сотрудничать с Россией, а наоборот настроены конкурировать с нашей страной в данной сфере. По мнению политика, такое стремление является по-настоящему опасным и бесперспективным.



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В Приморье тысячи людей вышли на митинг в поддержку российских спортсменов

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Крупное массовое захоронение советских солдат обнаружено под Тулой

Крупное массовое захоронение советских солдат обнаружено под Тулой

В Тульской области в начале января текущего года была сделана поразительная находка. Специалисты обнаружили неподалеку от деревни Ново-Яковлевка крупное массовое захоронение советских солдат.

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Движение поездов на "серой ветке" московского метро остановили на 40 минут

Движение поездов на "серой ветке" московского метро остановили на 40 минут

Утром в субботу, 3 февраля, движение поездов на "серой ветке" Московского метрополитена было остановлено на 40 минут. Это произошло в связи с падением молодой женщины на пути на одной из станций.

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Новоиспеченная жена футболиста Дмитрия Тарасова поставила злопыхателей на место

Новоиспеченная супруга футболиста Дмитрия Тарасова поставила на место всех, кто пишет злобные комментарии под ее с мужем снимками. Поклонники подозревают, что Анастасия вышла замуж из-за беременности.

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Совфед: ядерная доктрина США не исключает повтора Хиросимы и Нагасаки

Совфед: ядерная доктрина США не исключает повтора Хиросимы и Нагасаки

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сделал важное заявление о новой ядерной доктрине США. Политик рассказал, что данный документ вызывает серьезное беспокойство.

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В МЧС рассказали о причине блэкаута в Санкт-Петербурге

В МЧС рассказали о причине блэкаута в Санкт-Петербурге

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Жена Дмитрия Маликова рассказала, почему скрывала новость о пополнении в семье

Жена Дмитрия Маликова рассказала, почему скрывала новость о пополнении в семье

Супруга музыканта Дмитрия Маликова решила объяснить, почему ее семья скрывала новость о скором рождении сына. Наследник артиста появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга в январе текущего года.

//Расследования

Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество

Очевидцы: в Петербурге после мощной вспышки отключилось электричество

Утром в субботу, 3 февраля, стало известно, что в Санкт-Петербурге произошло массовое отключение электричества. Данную информацию предоставили сегодня обеспокоенные жители Северной столицы.

//Расследования

На станции Московского метрополитена погибла женщина

На станции Московского метрополитена погибла женщина

Утром в субботу, 3 февраля, стало известно о гибели женщины на одной из станций Московского метрополитена. Данную информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы столичного управления МВД.

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Посол: США придумали "российскую страшилку", чтобы нарастить ядерный потенциал

Посол: США придумали "российскую страшилку", чтобы нарастить ядерный потенциал

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину США. Дипломат заявил, что американцы нашли в лице России новую "страшилку", чтобы оправдать наращивание ядерного потенциала.

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Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве

Синоптики выпустили предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации специалистов, на территории столичного региона сегодня выпадет большое количество осадков.

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В субботу московский парк "Зарядье" закроют для посещений

В субботу московский парк "Зарядье" закроют для посещений

В субботу, 3 февраля, жители Москвы и гости города не смогут попасть в парк "Зарядье". Согласно последней информации, территория будет закрыта для посещений в связи с регламентными работами.

//Новости Гнездо.ру

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В Ростове-на-Дону заметили зеленый светящийся объект, напоминавший НЛО

В Ростове-на-Дону заметили зеленый светящийся объект, напоминавший НЛО

На днях жители Ростова-на-Дону были шокированы, увидев в небе крайне странный объект. Согласно последней информации, шар, окрашенный в зеленый цвет, очень напоминал космический корабль пришельцев.

//В мире

Российские космонавты успешно завершили самый долгий выход в открытый космос

Российские космонавты успешно завершили самый долгий выход в открытый космос

Ночью в субботу, 3 февраля, российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров успешно завершили рекордный по длительности выход в открытый космос с Международной космической станции.

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Глава Пентагона выразил Украине благодарность за смелость перед агрессией РФ

Глава Пентагона выразил Украине благодарность за смелость перед агрессией РФ

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в рамках разговора со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, который в настоящий момент находится в США с официальным визитом, выразил Киеву большую благодарность.

//Расследования

Полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке в Москве

Полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке в Москве

Московская полиция подтвердила информацию о стрельбе на рынке на Монтажной улице на востоке столицы. Один мужчина ранен в ногу. На рынке в Гольяново произошел конфликт одного мужчины против двоих на бытовой почве.

//Расследования

Два мальчика утонули в яме, вырытой коммунальщиками в поселке Колывань

Два мальчика утонули в яме, вырытой коммунальщиками в поселке Колывань

Два мальчика - братья шести и 11 лет - утонули в пятницу, 2 февраля, в яме с водой в поселке Колывань в Новосибирской области. Яму глубиной более двух метров ранее выкопали местные коммунальщики.

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Ученые: умеренные дозы алкоголя могут защитить человека от болезни Альцгеймера

Ученые: умеренные дозы алкоголя могут защитить человека от болезни Альцгеймера

а последние три года несколько групп биологов заявляли, что спиртные напитки в небольшом количестве снижают риск развития инфаркта, диабета и болезни Альцгеймера.

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В калужском Спас-Деменске семиклассник ранил ножом одноклассника

В калужском Спас-Деменске семиклассник ранил ножом одноклассника

В школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса принес в класс нож и напал на своего одноклассника. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Злоумышленник выпрыгнул из окна.

//Общество

Ученые обнаружили в кофе опасный канцероген, вызывающий рак

Ученые обнаружили в кофе опасный канцероген, вызывающий рак

Ученые обнаружили в кофе опасное соединение акриламид, грозящее развитием рака. Совет по образованию и изучению токсичных веществ подал иск в суд в Калифорнии. Эксперты считают, что любители кофе должны знать о его опасности.

//В мире

Минфин США предупредил о последствиях новых санкций в отношении России

Минфин США предупредил о последствиях новых санкций в отношении России

Минфин США заявил, что распространение новых американских санкций на госдолг России может негативно повлиять на мировые финансовые рынки и бизнес, может дестабилизировать финансовые рынки за пределами России.

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Сенатор Бондарев: армия России скоро получит новейшее гиперзвуковое оружие

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил о том, что на вооружение российских Вооруженных сил скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие.

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Космонавты Мисуркин и Шкаплеров вышли в открытый космос

Космонавты Мисуркин и Шкаплеров вышли в открытый космос

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров в пятницу, 2 февраля вышли в открытый космос и приступили к работе на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).

//Общество

Учительница лицея отрезала школьнице прядь из-за распущенных волос

Учительница лицея отрезала школьнице прядь из-за распущенных волос

В Волгодонске Ростовской области учительница математики в лицее № 16 отрезала одной из учениц прядь за то, что та пришла в школу с распущенными волосами. Математик неоднократно призывала девочку собрать волосы.

//В мире

СМИ сообщили о гибели начальника отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

СМИ сообщили о гибели начальника отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС

СМИ сообщили о гибели начальника отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергея Климова. Климову было 62 года. Его тело вечером 1 февраля обнаружили в его квартире дома по улице Курчатова в Энергодаре.

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Галкин выложил видео, как его дети выбирают профессию

Галкин выложил видео, как его дети выбирают профессию

Максим Галкин не перестает удивлять своим трепетным отношением к детям-близнецам Гарри и Лизе. Юморист со своей супругой Аллой Пугачевой задумались о будущем малышей. Повезло этим деткам.

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Анна Снаткина в США переживает смерть близкого человека

Анна Снаткина в США переживает смерть близкого человека

Актриса Анна Снаткина в США переживает смерть близкого человека - своего дяди, крёстного. Анна переживает вдвойне из-за того, что не сможет проститься с родственником и проводить его в последний путь.

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