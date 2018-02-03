Совфед: ядерная доктрина США не исключает повтора Хиросимы и Нагасаки

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сделал важное заявление о новой ядерной доктрине США. Политик рассказал, что данный документ вызывает серьезное беспокойство.

Сенатор подчеркнул, что американские власти не исключают повтора ситуации в Хиросиме и Нагасаки, так как не накладывает табу на использование ядерного оружия, передает РИА "Новости".

Клинцевич также заметил, что Соединенные Штаты не демонстрируют желания сотрудничать с Россией, а наоборот настроены конкурировать с нашей страной в данной сфере. По мнению политика, такое стремление является по-настоящему опасным и бесперспективным.





