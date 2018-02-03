Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новую ядерную доктрину США. Дипломат заявил, что американцы нашли в лице России новую "страшилку", чтобы оправдать наращивание ядерного потенциала.

По словам Антонова, Соединенные Штаты вкладывают огромное количество средств, вероятно, триллионы долларов, в военно-промышленный комплекс страны. Посол также заметил, что подобные действия, которые объясняются агрессией со стороны России, отнюдь не настраивают на практическую работу, передает ТАСС.

Анатолий Антонов добавил, что с Российской Федерацией ни в коем случае не следует говорить с позиции силы и не надо указывать властям РФ, что делать.