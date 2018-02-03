Пост покинула глава ФРС США Джанет Йеллен

Сегодня стало известно, что пост покинула руководитель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Чтобы попрощаться с начальником, сотрудники ФРС собрались в одном из залов здания организации.

Кроме того, коллеги женщины придумали прощальный хэштег #PopYourCollar, что с английского языка переводится как "Подними свой воротник". Дело в том, что Джанет Йеллен очень любит носить вещи с подобной деталью.

Согласно информации агентства Bloomberg, уже бывшая глава Федеральной резервной системы Штатов переходит в команду исследователей Бруклингского института в Вашингтоне. Непосредственным метом работы Йеллен станет Центр Хатчинсона по бюджетной и денежно-кредитной политике.