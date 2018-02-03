Российские космонавты успешно завершили самый долгий выход в открытый космос

Ночью в субботу, 3 февраля, российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров успешно завершили рекордный по длительности выход в открытый космос с Международной космической станции.

Перед специалистами стояла задача заменить аппаратуру антенны, расположенной на модуле "Звезда". Как уточнили в Центре управления полетами, космонавтам пришлось столкнуться с рядом трудностей в ходе выполнения необходимых действий, однако они справились и вернулись на борт МКС.

Согласно информации ТАСС, в общей сложности Мисуркин и Шкаплеров провели в открытом космосе 8 часов 13 минут, хотя планировалось, что работы будут длиться 6 часов 40 минут.