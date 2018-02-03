Глава Пентагона выразил Украине благодарность за смелость перед агрессией РФ
3 февраля 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Пентагона Джеймс Мэттис в рамках разговора со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, который в настоящий момент находится в США с официальным визитом, выразил Киеву признательность.
Министр обороны Штатов поблагодарил Украину за проявленную смелость перед лицом "российской агрессии", передают в Пентагоне.
В ходе встречи Мэттис и Полторак условились в дальнейшем укреплять и развивать сотрудничество между двумя странами и придерживаться принципов и интересов безопасности, которые разделяют и США, и украинская сторона.
Отметим, что Степан Полторак намерен присутствовать на запланированных ранее оборонных консультациях ведомств Украины и Соединенных Штатов.