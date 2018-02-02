Минфин США предупредил о последствиях новых санкций в отношении России

Министерство финансов США заявило, что распространение новых американских санкций на госдолг России может негативно повлиять на мировые финансовые рынки и бизнес.

В докладе американского минфина отмечается, что новые санкции в отношении госдолга могут дестабилизировать финансовые рынки за пределами России, приводит РИА Новости сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства..

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон о расширении санкций против российской экономики. Документ предполагает, что в течение 180 дней после его принятия Конгресс соберется для обсуждения возможности расширения санкций на госдолг России.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков назвал доклад "достаточно объективной оценкой" последствий санкций против госдолга России, сообщает Газета.ру. По его словам, американские инвесторы — одни из крупнейших вкладчиков в российские ОФЗ. Активно покупали российский госдолг инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран. "Вряд ли они были бы рады такому «подарку»", — сказал депутат.