СМИ сообщили о гибели начальника отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергея Климова. Климову было 62 года. Его тело вечером 1 февраля обнаружили в его квартире дома по улице Курчатова в городе Энергодар.

По предварительной версии, один из топ-менеджеров Запорожской АЭС добровольно ушел из жизни, - передает RT. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть Климова.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины. Подробности не уточняются.

Украинские СМИ пишут, что 22 января Запорожская АЭС на 10 дней отключила четвертый энергоблок. А 30 января на АЭС произошла разгрузка энергоблока номер шесть.