Председатель правительства России Дмитрий Медведев шутя назвал небольшое землетрясение, которое зафиксировано в Алма-Ате в момент рассмотрения постановления № 666 совета министров Республики Беларусь, "Божьим сигналом" для Белоруссии.

По окончании заседания межправительственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) российский премьер отметил, что подписаны все документы. "Наша сегодняшняя встреча прошла в теплой обстановке, сопровождалась незначительным землетрясением. Как справедливо мои коллеги говорят, землетрясение произошло в момент рассмотрения постановления номер 666 совета министров Республики Беларусь. Это для всех для нас урок, а для Республики Беларусь — знак, сигнал Божий", — цитирует Медведева РИА Новости.

Медведев не уточнил, о каком документе идет речь, назвал его как постановление, которое вводит ограничения для межграничного перемещения товаров.