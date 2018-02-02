Украина обзаведется новым видом войск

На Украине создадут кибервойска. Они будут действовать в составе Вооруженных сил страны, сообщил глава Совнацбеза Александр Турчинов.

Турчинов рассказал журналистам, что формирование нового вида войск недавно обсуждалось в Генеральном штабе, передает агентство «Новороссия». Выполнение каких задач возложат на эти части и какова будет их численность, чиновник не уточнил.

Ранее на этой неделе Александр Турчинов сообщил о том, что изготовленная украинской оборонной промышленностью крылатая ракета успешно прошла все запланированные испытания. По словам секретаря Совнацбеза, это событие ознаменовало собой начало нового этапа ракетной программы Киева.