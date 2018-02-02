СМИ узнали о подготовке националистов к свержению Порошенко

Украинские националистические формирования готовятся взять штурмом администрацию президента страны Петра Порошенко и свергнуть главу государства. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Телеканал «Царьград» процитировал украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что некие влиятельные политики в настоящее время активно обсуждают смену власти силовым путем. Согласно предположению Гордона, ударной силой переворота могут стать бойцы «национальных дружин».

«Дружины», в которые вошли украинцы, придерживающиеся националистических взглядов, были образованы несколько дней назад. Радикалы приняли присягу и прошли маршем по центру Киева.