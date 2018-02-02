Великобритании не хватит денег на планируемое оснащение армии, считают эксперты

Командование Вооруженными силами Великобритании нереалистично подходит к оснащению армии современными вооружениями. К такому выводу пришли эксперты Национального финансово-ревизионного управления. В посольстве России рассказали Лондону, как можно увеличить оборонные расходы

На запланированную в 2017-2027 годах покупку военных кораблей, реактивных самолетов и подлодок британцам может не хватить 21 млрд фунтов стерлингов (почти 30 млрд долларов). Нехватка средств связана с возможным значительным сокращением в ближайшие 10 лет военного бюджета Соединенного Королевства.

Необходимо срочно принимать меры для устранения дефицита финансирования, считает главы NAO Aмиас Морс, передает "Экономика сегодня".

Глава комитета Палаты общин по обороне Джулиан Льюис считает, что выводы NAO станут еще одним аргументом в пользу увеличения правительством расходов на оборону.



Как сообщалось ранее, Лондон обвинил Россию в планировании удара по Великобритании. В министерстве обороны РФ над этим высказыванием посмеялись. Между тем, эксперты считают, что "страшный заговор" Москвы действительно существует.