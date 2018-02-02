На пляже в Ницце образовалась странная воронка

Посреди пляжа Лидо, расположенного в французском городе Ницца, образовалась воронка, диаметр которой составляет пять метров. Углубление заполнено мутной водой. Местные жители строят догадки, что же это может быть.

Власти города призывают население сохранять спокойствие. Источники в мэрии города сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами, пишет Газета.Ру.

Сейчас на пляже Лидо в районе Английской набережной установили периметр безопасности. Власти обещают уже сегодня засыпать идеально круглую впадину, необходимые геологические исследования уже запланированы.