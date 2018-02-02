Европейский союз решил расшириться ради противодействия России

Европейский союз намерен расшириться за счет стран Балканского полуострова, чтобы не допустить роста влияния России в регионе. Данная информация оказалась в распоряжении британской прессы.

Газета Financial Times сообщила, что в скором времени ЕС направит официальные предложения о вступлении ряду государств. Среди них Албания и страны, образовавшиеся после распада Югославии - Сербия, Черногория, Косово, Македония, Босния и Герцеговина. В качестве одной из причин данного шага издание назвало желание Евросоюза предотвратить рост влияния Москвы на Балканах.

В настоящий момент членами объединения являются 28 европейских государств. Последнее по времени расширение ЕС произошло в 2013 году. Тогда в содружество вступила Хорватия.