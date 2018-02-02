Почему Марадону не пустили в США

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона не сможет приехать в США. Ему отказали в визе после того, как он нелестно отозвался об американском президенте Дональде Трампе.

Пока оформлялись документы на въезд в США, аргентинец дал интервью, в котором назвал американского президента "куклой-марионеткой". "Когда мы почти получили визу, я предупреждал: «Диего, пожалуйста, не говори ничего о США", - посетовал его адвокат Матиас Морла. Аргентинский футболист намеревался приехать в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены.

Кстати, Диего Марадона хотел посетить США впервые с 1994 года, тогда у него отозвали американскую визу из-за подозрений в потреблении наркотиков.