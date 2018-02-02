Обстрел здания Минобороны ДНР связали с будущем наступлением Украины в Донбассе

В министерстве обороны Донецкой народной республики прокомментировали обстрел украинскими диверсантами здания ведомства. Инцидент произошел накануне.

В заявлении Минобороны, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, говорится, что данный теракт имел целью дестабилизацию ситуации в самопровозглашенном государстве. Кроме того, военные ДНР предположили, что случившееся связано с подготовкой украинской армии к проведению наступательной операции в зоне конфликта в Донбассе.

Здание оборонного ведомства республики было обстреляно из гранатомета, в результате пострадали первый и третий этажи. Происшествие обошлось без человеческих жертв.