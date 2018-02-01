Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

Российская Федерация выплатила ежегодный взнос в бюджет Организации Объединенных Наций. Данную информацию предоставил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Согласно последним сообщениям, сотрудники всемирной организации выразили благодарность всем своим "друзьям" из России, Эстонии, Бельгии и Катара, которые в полном объеме внесли средства в регулярный бюджет ООН, передает в четверг, 1 февраля, РИА "Новости".

Подчеркивается, что взнос в размере 75 миллионов долларов был перечислен в минувшую среду. Отметим также, что одной из первых сумму в размере 2,5 миллионов долларов перевела в бюджет организации Украина.



