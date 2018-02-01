Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

В четверг, 1 февраля, в Пентагоне сделали резонансное заявление. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, американские военные самолеты продолжат летать над Черным морем.

Военнослужащий подчеркнул, что авиация США осуществляет полеты в данном регионе, который является международным воздушным пространством и не намерена их прекращать. Как отмечает РИА "Новости", Маккензи добавил, что Штаты имеют на это полное право.

Генерал-лейтенант также заметил, что перехват американского самолета-разведчика ЕР-3Е Aries II российским Су-27 в минувший понедельник являлся не только непрофессиональным, но и опасным.