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В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

1 февраля 2018, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"
фото: globallookpress.com

В американском Министерстве финансов в четверг, 1 февраля сделали важное заявление. Сотрудники ведомства рассказали, по какой причине было решено закрыть часть "кремлевского доклада".

Путин высказался о "кремлевском списке"

Путин высказался о "кремлевском списке"

Согласно последней информации, предоставленной в Минфине Соединенных Штатов Америки, подобные меры были приняты для того, чтобы избежать потенциального вывода активов теми лицами и организациями, которые упомянуты в документе, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, подчеркивается, что в отчет было внесено закрытое приложение с целью не допустить раскрытия конфиденциальной информации. 




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Михаил Делягин о "Кремлёвском списке Путина»

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В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

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МИД РФ напомнило об охоте за россиянами в разных странах мира. МИД обращает внимание на реальную угрозу подвергнуться задержанию и аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах.

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ФСБ опубликовала видео ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

ФСБ опубликовала видео ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

Федеральная служба безопасности опубликовала видео ликвидации террориста ИГ («Исламское государство», организация запрещена в РФ) в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как боевик оказывает сопротивление.

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МОК проигнорировал решение CAS

МОК проигнорировал решение CAS

Международный олимпийский комитет проигнорировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу российских атлетов, подчеркнув, что россияне могут участвовать в Олимпиаде только по приглашению МОК.

//Общество

Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

Девочку лишили грамоты - не сдала 300 рублей на нужды класса

Урок не по школьной программе получила ученица четвертого класса в селе Глинское (Режевской район Псковской области). Перед Новым годом учительница вручала детям грамоты, магнитики и брелки.

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Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

Китайские ученые "напечатали" искусственные уши и пересадили их детям

Эксперты из Китая совершили прорыв в науке и медицине. Ученым удалось напечатать на 3D принтере искусственные уши для детей, рожденных с микротией – недоразвитием или отсутствием ушной раковины.

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В одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу

В одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу

В четверг, 1 февраля, в одной из школ Лос-Анджелеса открыли стрельбу. Согласно последней информации, сотрудники полиции Калифорнии задержали девушку, у которой при себе было огнестрельное оружие.

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В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье сегодня вечером пригородный поезд насмерть сбил двух мужчин. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от платформы "Перловская" Ярославского направления МЖД.

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Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын Армена Джигарханяна нелестно отозвался о внешнем виде Цымбалюк-Романовской

Сын российского актера и режиссера Армена Джигарханяна позволил себе озвучить замечание по поводу внешнего вида Виталины Цымбалюк-Романовской. Это произошло в рамках телевизионной программы.

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Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

Россия выплатила ежегодный взнос в регулярный бюджет ООН

Сегодня Российская Федерация выплатила ежегодный взнос в бюджет Организации Объединенных Наций. Данную информацию в четверг предоставил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Назван срок, который экс-губернатор Белых проведет в колонии

Назван срок, который экс-губернатор Белых проведет в колонии

Вечером в четверг, 1 февраля, стало известно, к какому наказанию приговорили экс-губернатора Кировской области Никиту Белых. Ранее сегодня бывший чиновник был признан виновным в получении взяток.

//Спорт

Подрядчик стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде скрылся за границей

Подрядчик стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде скрылся за границей

В четверг стало известно, что экс-гендиректор ОАО "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве стадиона ЧМ-2018 в Калининграде, сбежал за границу.

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Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

Пентагон: военные самолеты США продолжат летать у берегов России

В четверг в Пентагоне сделали резонансное заявление. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, военные самолеты страны продолжат летать у берегов РФ.

//Непознанное

Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи уверены, что инопланетяне посетили Евразию 12 тысяч лет назад

Уфологи на днях сделали поразительное заявление о посещении Земли инопланетянами. Согласно некоторой информации, около 12 тысяч лет назад на нашей планете высадилось целое племя пришельцев.

//Новости Гнездо.ру

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//Расследования

На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

В московском районе Южное Тушино вечером в четверг, 1 февраля, случилось ДТП. Источник в правоохранительных органах отметил, что в результате инцидента пострадали два человека, в частности ребенок.

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Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

Как принцесса: Лиза Галкина катается с горки во дворе замка своих родителей

В сети появилась очередная видеозапись, на которой запечатлена маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На сей раз поклонники смогли увидеть, как Лиза в пуховом комбинезоне катается с горки.

//Экономика

Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Путин недоволен ростом промышленности РФ в 2017 году

Президент России Владимир Путин заявил, что рост промышленности страны по итогам 2017 года не является удовлетворительным. Об этом глава государства сообщил в четверг в рамках заседания госсовета.

//В мире

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

В Минфине США объяснили, зачем засекретили часть "кремлевского доклада"

В американском Министерстве финансов в четверг, 1 февраля сделали важное заявление. Сотрудники ведомства рассказали, по какой причине было принято решение закрыть часть "кремлевского доклада".

//Расследования

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

На предприятии, сортирующем мусор в Москве, обнаружили тело младенца

В цеху московского предприятия, которое занимается сбором, сортировкой и захоронением твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора сотрудники обнаружили тело младенца мужского пола.

//Шоу-бизнес

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна рассказал в четверг, 1 февраля, о состоянии пожилого мужчины. В настоящий момент артист находится в больнице, где проходит лечение от вирусного заболевания.

//Политика

Названа дата встречи Путина и Аббаса

Названа дата встречи Путина и Аббаса

Стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса состоится в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

//Наука

Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

Ученые рассказали о способе похудеть на рабочем месте, не меняя режим питания

Ученые из США проанализировали данные об офисных сотрудниках и выяснили, как можно легко сбросить вес прямо на рабочем месте. Оказалось, что путь к похудению достаточно прост и доступен каждому.

//Расследования

В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В Раменском районе электропоезд насмерть сбил подростка

В минувшую среду в Раменском районе Подмосковья электричка сбила шестнадцатилетнего подростка. Юноша попал под колеса электрички на станции «Ильинская», не услышав ее из-за наушников.

//Расследования

Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

Пожар вспыхнул на фабрике в Москве, погиб человек

В московском районе Головинский в четверг вспыхнул пожар на территории фабрики. Согласно последней информации, возгорание было зафиксировано в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.

//Общество

Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Путин осмотрел с борта вертолета строящийся к ЧМ-2018 стадион "Ростов Арена"

Российский лидер Владимир Путин в четверг осмотрел стадион "Ростов Арена", на котором грядущим летом состоятся матчи в рамках чемпионата мира по футболу. Глава страны облетел район на вертолете.

//Непознанное

Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

Гигантский полупрозрачный диск появился в небе над Малайзией

В небе над Малайзией появился объект, который изумил и напугал местных жителей. Согласно последней информации, из-за облаков показался полупрозрачный диск, напоминавший инопланетный корабль.

//В мире

В отставку уходит замгоссекретаря США

В отставку уходит замгоссекретаря США

В четверг, 1 февраля, стало известно о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон покидает высокий пост. Решение об уходе в отставку чиновник принял самостоятельно.

//Общество

Собянин осмотрел ход строительства нового парка в Печатниках

Собянин осмотрел ход строительства нового парка в Печатниках

Современный парк в Печатниках площадью свыше 28 га появится на месте незаконной свалки, рекультивация которой завершается в настоящее время. Свалка в Печатниках возникла более 20 лет назад.

//В мире

Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ планируют в скором времени заняться созданием первого космического госпиталя. Этот проект будет реализован для того, чтобы астронавты и вдали от Земли могли получать необходимую медпомощь.

//Политика

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Опрос, проведенный ВЦИОМ в конце января, показал, что в настоящее время 71% россиян намерены принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Такое количество из числа опрошенных заявили, что «точно пойдут» голосовать.

//Авторы АН

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