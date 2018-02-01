В американском Министерстве финансов в четверг, 1 февраля сделали важное заявление. Сотрудники ведомства рассказали, по какой причине было решено закрыть часть "кремлевского доклада".

Согласно последней информации, предоставленной в Минфине Соединенных Штатов Америки, подобные меры были приняты для того, чтобы избежать потенциального вывода активов теми лицами и организациями, которые упомянуты в документе, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, подчеркивается, что в отчет было внесено закрытое приложение с целью не допустить раскрытия конфиденциальной информации.







