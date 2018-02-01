В отставку уходит замгоссекретаря США

В четверг, 1 февраля, стало известно о том, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон покидает высокий пост. Решение об уходе в отставку чиновник принял самостоятельно.

Шэннон подчеркнул, что его желание никак не связано с политическими причинами, а основано исключительно на личных мотивах, передает агентство The Associated Press.

Уточняется, что Томас Шэннон уйдет с должности заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки лишь после того, как будет утверждена кандидатура его преемника. Соответствующее решение должен в скором времени принять Сенат Конгресса страны.