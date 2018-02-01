Власти ОАЭ создают первый в истории госпиталь, который будет работать в космосе

Власти ОАЭ планируют в скором времени заняться созданием первого космического госпиталя. Этот проект будет реализован для того, чтобы астронавты и вдали от Земли могли получать необходимую медпомощь.

Подчеркивается, что специалисты будут дистанционно контролировать процесс лечения астронавтов. В частности, предполагается, что еще до полета в кровь астронавтов будут вводиться нанороботы, которые самостоятельно смогут находить измененные или разрушенные клетки и восстанавливать их, передает Khaleej Times.

Кроме того, эти же роботы дадут возможность врачам постоянно следить за жизненными показателями тех, кто работает в космосе, и при необходимости выписывать те или иные лекарства.