Мексиканские врачи удалили женщине опухоль весом 34 килограмма

Жительница Коста-Рики Сонья Лопез была спасена мексиканскими врачами. Дело в том, что медикам удалось успешно удалить 57-летней женщине гигантскую опухоль, вес которой достигал 34 килограммов.

Хирурги были шокированы, увидев новообразование, занимавшее 80 процентов брюшной полости пациентки и достигавшее в диаметре полутора метров. Согласно информации издания Daily Mail, опухоль не позволяла правильно работать кишечнику и печени женщины.

В настоящий момент Сонья Лопез уже переведена из реанимации в обычную палату. Она отмечает, что чувствует себя заново родившейся после операции.